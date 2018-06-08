Происшествия |

В Видземе вчера в результате ДТП погиб один человек, сообщает Государственная полиция.

Авария произошла на Таллинском шоссе, движение транспорта было закрыто в обоих направлениях.

Судя по фотографиям с места события, которые публикует dtp_latvia в Instagram, две легковые машины буквально раздавило между фурами.

Согласно информации полиции, на Таллинском шоссе в Салацгривской волости мужчина 1987 г. рожд., управлявший грузовиком Volvo, врезался в стоящий на светофоре автомобиль Hyundai, который от удара въехал в Audi, а тот - в автомобиль BMW. После этого BMW врезался в грузовик Mercedes Benz.

По предварительной информации, все четыре автомобиля стояли в одном ряду у светофора в ожидании начала движения. Водитель Volvo только в последний момент заметил, что транспортные средства стоят на запрещающий сигнал светофора, и попытался затормозить, но безуспешно.

В дорожно-транспортном происшествии погиб водитель Hyundai - мужчина 1955 г. рожд. В ДТП пострадали также водитель Audi и пассажирка BMW.

В целом за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 97 дорожно-транспортных происшествий, в авариях пострадали 16 человек.

За превышение разрешенной скорости движения оформлено 192 протокола, в целом за различные нарушения правил дорожного движения - 575 протоколов.

Также полиция задержала семь водителей, которые находились за рулем под воздействием опьяняющих веществ.