Происшествия |

В понедельник вечером в море, в рижском микрорайоне Болдерая, утонул молодой человек и его близкие опубликовали в соцсети просьбу о помощи. Учитывая доступную информацию о погибшем, полученную от различных служб, обобщив свидетельства очевидцев, родственники считают, что тело утонувшего может прибить к берегу на территории от Болдерайского мола до устья Лиелупе в Рижском заливе.

Учитывая сильные порывы ветра, которые наблюдаются в последние несколько дней, близкие погибшего призывают людей обращать внимание на то, что тело юноши может выбросить на камни Болдерайского мола. Кроме того, местных жителей призывают присмотреться к окрестностям берегов Булльупе и Лиелупе, где две реки соединяются.

Также родные оставили телефон, по которому звонить, если люди что-то увидят и заметят +371 26393433.