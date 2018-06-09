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Добровольцы Bezvests.lv ищут 22-летнего Казимира Рублевскиса, утонувшего в море 4 июня 2018 года. Парень пошел с друзьями купаться, но вернуться на берег не смог - затянуло волнами в море.

"Просим всех, кто отдыхая на пляже в Вакарбуллях, заметит в воде или на берегу тело молодого человека, сообщить в Bezvests.lv по номеру 22 084 084 или в полицию по номеру 110", - сказано в сообщении Bezvests.

К людям за помощью обратились также близкие молодого человека, которые призвали местных жителей обращать внимание на окрестности. Родственники считают, что тело утонувшего может прибить к берегу на территории от Болдерайского мола до устья Лиелупе в Рижском заливе.