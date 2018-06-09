На остановке и обочине дороги найдены пьяные подростки
Происшествия | 9 июня 2018 года, 19:24
За последние стуки в больницы были доставлены три отравившиеся алкоголем подростка, рассказал представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.
В Риге на остановке общественного транспорта нашли 15-летную девушку, а еще одного пьяного подростка нашли во дворе дома.
В Видземе 16-летняя девушка с признаками алкогольного отравления была найдена на обочине дороги.
Всего за сутки СНМП получила 1054 вызова, из которых 209 были связаны с травмами.