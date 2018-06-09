Протестующий бросил в участников прайда дымовую шашку (4)

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Происшествия | 9 июня 2018 года, 14:47

Полиция задержала мужчину, который бросил в участников шествия секс-меньшинств дымовую шашку.

Как сообщила представитель Госполиции Сигита Пилдава, мужчина задержан, и против него начато административное делопроизводство.

Еще один мужчина словесно угрожал одному из участников шествия физической расправой.

Участники шествия уже прошли весь его маршрут, вернувшись в начало - в Верманский сад. Шествие проходило по маршруту ул. Элизабетес - ул. Бривибас - ул. Бруниниеку и по ул. Тербатас обратно в парк.

Множество сторонников прайда собралось в Верманском саду, где до 17.30 будет проходить концерт.

Фото из Flickr/Valsts policija

Комментарии 4
Светлана48 минут назад
Молодец! Хоть один нашелся...!
2
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Светлана40 минут назад
Посмотрела на Делфи - идут под латышскими флагами!
Чем-то даже напомнили 16 марта.

Сделала вывод - нормальные люди на нормальных мероприятиях под латышскими флагами в нашей стране не ходят!
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Мдяя37 минут назад
Непонятно как они размножаются. Но ясно что все-таки размножаются. Ибо откуда тогда берутся местные тролли типа "Patriot" -a. Не иначе как через жопу
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