Во время учений в Адажи снова загорелся лес (9)

фото

Происшествия | 10 июня 2018 года, 14:11

Во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес. Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина рассказала, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

В тушении пожара участвовала Государственная служба леса. Как сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, пожар пока не удалось локализовать.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сообщила, что ГПСС в тушении пожара не участвует.

В субботу во время учений "Swift Response 2018" на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

Фото: twitter.com/Cezary Stachniak ‏

Комментарии 9
Garik1 час назад
Прям как в фильме "Полосатый рейс": "Ну какая от тебя польза? Никакой, кроме вреда!".
Ответить
шустрый1 час назад
Что пожар,энное время назад произвели имитацию сброса атомной бомбы на Латвию....правящие визжали от восторга.Это же какая защита....прямо под ноль.
Ответить
ойц1 час назад
Выжженная земля ? Полигон предоставили , учения оплатили , Америка в безопасности.
1
Ответить