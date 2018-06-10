Происшествия |

Во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес. Представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина рассказала, что это нередкое явление на полигоне, иногда участники учений тушат пожар собственными силами, иногда с участием вертолетов Национальных вооруженных сил и Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС).

Возникновению пожара способствовала сухая и жаркая погода.

В тушении пожара участвовала Государственная служба леса. Как сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, пожар пока не удалось локализовать.

Представитель ГПСС Инта Палкавниеце сообщила, что ГПСС в тушении пожара не участвует.

В субботу во время учений "Swift Response 2018" на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

Фото: twitter.com/Cezary Stachniak ‏