Во время учений в Адажи загорелся лес: пожар тушат более трех часов (16)
В воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес, сообщила представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина.
По ее словам, пожар находится под контролем. Возникновению пожара поспособствовала сухая и жаркая погода.
Сначала участники учений тушили пожар собственными силами, с участием Государственной службы леса. Как ранее сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, к 12.30 пожар не удалось локализовать.
В 16.30 тушение пожара на Адажском полигоне продолжалось, но ситуация постепенно улучшается. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах. В работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзники.
Как отметил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.
Напомним, в субботу во время учений Swift Response 2018 на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.
Фото: twitter.com/Cezary Stachniak