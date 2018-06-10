Происшествия |

В воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес, сообщила представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина.

По ее словам, пожар находится под контролем. Возникновению пожара поспособствовала сухая и жаркая погода.

Сначала участники учений тушили пожар собственными силами, с участием Государственной службы леса. Как ранее сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, к 12.30 пожар не удалось локализовать.

В 16.30 тушение пожара на Адажском полигоне продолжалось, но ситуация постепенно улучшается. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах. В работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзники.

Как отметил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.

Напомним, в субботу во время учений Swift Response 2018 на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

Фото: twitter.com/Cezary Stachniak ‏