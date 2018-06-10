Во время учений в Адажи загорелся лес: пожар тушат более трех часов (16)

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Происшествия | 10 июня 2018 года, 14:11

В воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес, сообщила представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина.

По ее словам, пожар находится под контролем. Возникновению пожара поспособствовала сухая и жаркая погода.

Сначала участники учений тушили пожар собственными силами, с участием Государственной службы леса. Как ранее сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, к 12.30 пожар не удалось локализовать.

В 16.30 тушение пожара на Адажском полигоне продолжалось, но ситуация постепенно улучшается. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах. В работах участвуют Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзники.

Как отметил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис, который находится на месте происшествия, местами огонь продолжает распространяться. В то же время он уточнил, что пожар ограничен территорией Адажского полигона.

Напомним, в субботу во время учений Swift Response 2018 на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

Фото: twitter.com/Cezary Stachniak

Комментарии 16
шустрый3 часа назад
Что пожар,энное время назад произвели имитацию сброса атомной бомбы на Латвию....правящие визжали от восторга.Это же какая защита....прямо под ноль.
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Garik4 часа назад
Прям как в фильме "Полосатый рейс": "Ну какая от тебя польза? Никакой, кроме вреда!".
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А-бал-деть 4 часа назад
А чего этих долбонутых наступление пожароопасного периода не касается? Или выжженная пусыня (в прямом смыле)-это их цель???
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