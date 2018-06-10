Происшествия |

В немецком Трабен-Трарбахе на этапе чемпионата Европы по водно-моторному спорту разбился латвийский спортсмен Лотарс Миллерс.

Происшествие случилось во время соревнований по классу моторных лодок F-R1000. В квалификации Миллерс показал лучший результат, а второе место заняла его дочь Иева Миллере.

На старте первого заезда спортсмен потерпел аварию, сразу после чего по его лодке проехал один из соперников, серьезно задев и латвийского спортсмена. Миллерс получил смертельные травмы и скончался до того, как ему смогли бы оказать помощь медики. После трагедии соревнования были отменены.

Миллерс являлся одним из самых опытных латвийских водно-моторных гонщиков. В его активе было много титулов на соревнованиях в Латвии и за рубежом. В прошлом году он стал третьим в общем зачете чемпионата Европы в классе F-R1000.

Фото: bauskasdzive.lv