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Пожар на Адажском полигоне, который возник в первой половине дня, к 19.50 так и не удалось ликвидировать, сообщила представитель Государственной пожарно-спасательной службы Инта Палкавниеце.

Сообщение о пожаре на военном полигоне появилось в 11.43. Таким образом, пожар тушат более 8 часов.

В 19.50 сообщалось, что на месте происшествия работают 23 пожарных с шестью автоцистернами. Также в тушении пожара участвуют работники Государственной службы леса и представители Национальных вооруженных сил.

Operatīvie dienesti un karavīri aizvien turpina dzēst ugunsgrēku Ādažu poligonā, informē @Latvijas_armija. @AizsardzibasMin uzsver, ka lēnā vēja dēļ dūmi ceļas augšup, tāpēc no attāluma ugunsgrēks izskatoties apjomīgāks nekā tas ir patiesībā. (ilustratīvais video ir paātrināts) pic.twitter.com/gCSmRMvD23 — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) June 10, 2018

Как рассказала представитель ГПСС, в воскресенье спасатели также получили несколько звонков от жителей, которые сообщали о том, что рядом с Адажским полигоном также возникли пожары, однако данная информация не подтвердилась.

Поэтому ГПСС призывает латвийцев звонить на общий номер экстренной помощи только в том случае, если действительно видно пламя, а не дым вдали, который, вероятнее всего, идет от Адажского полигона.

Также ГПСС призывает жителей во время жаркой погоды внимательно обращаться с огнем, чтобы не допустить возникновения пожаров. Напомним, в воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес.

Как ранее сообщила представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина, пожар находится под контролем. Возникновению пожара поспособствовала сухая и жаркая погода.

Сначала участники учений тушили пожар собственными силами, с участием Государственной службы леса. Как ранее сообщил ее представитель Зигмунд Яункикис, к 12.30 пожар так и не удалось локализовать.

В 16.30 тушение пожара на Адажском полигоне продолжалось, но ситуация постепенно улучшалась. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах. В работах участвовали Государственная пожарно-спасательная служба, Государственная служба леса, вертолет воздушных сил, военнослужащие Национальных вооруженных сил и союзники.

Как ранее отметил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис, который находился на месте происшествия, пожар ограничен территорией Адажского полигона.

Напомним, в субботу во время учений Swift Response 2018 на полигоне в Адажи также произошел пожар - после десантирования загорелся военный транспорт.

Фото: скриншот с видео, кадр LTV