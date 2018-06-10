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К 11-ти вечера воскресенья пожар на Адажском полигоне, который возник в первой половине дня, так и не удалось ликвидировать. Площадь возгорания составила 300 гектаров, сообщил представитель Государственной службы леса Зигмундс Яункикис.

Он рассказал, что на Адажском полигоне горит лес, вырубка, заросли кустарников, мох и сухая трава. Точную информацию о том, что именно горело и в каком количестве, можно будет сообщить только после полной ликвидации пожара, указал Яункикис.

Сообщение о пожаре на военном полигоне появилось в 11.43. Таким образом, пожар тушат уже более 11 часов. Как ранее сообщила представитель департамента военно-публичных отношений Министерства обороны Майрита Сенкевицина, на отдельных полях Адажского полигона горели кустарники, сухая трава и мох.

Также ранее она отметила, что пожар находится под контролем. Возникновению пожара поспособствовала сухая и жаркая погода.

Представитель Минобороны также указала, что в связи с проишествием военные учения на территории Адажского полигона были прекращены.

В 16.30 ситуация постепенно улучшалась. Спустя три часа после возгорания тушение велось в двух местах.

Как ранее отметил представитель Государственной службы леса Зигмунд Яункикис, который находился на месте происшествия, пожар был ограничен территорией Адажского полигона.

Тем временем в 19.50 сообщалось, что на месте происшествия работают 23 пожарных с шестью автоцистернами. Также в тушении пожара участвовали работники Государственной службы леса и представители Национальных вооруженных сил.

Как рассказала представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце, в воскресенье спасатели также получили несколько звонков от жителей, которые сообщали о том, что рядом с Адажским полигоном возникли другие пожары, однако данная информация не подтвердилась.

Поэтому ГПСС призывает латвийцев звонить на общий номер экстренной помощи только в том случае, если действительно видно пламя, а не дым вдали, который, вероятнее всего, идет от Адажского полигона.

Также ГПСС призывает жителей во время жаркой погоды внимательно обращаться с огнем, чтобы не допустить возникновения пожаров.

Напомним, в воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи возник пожар, загорелся лес.

Пожар на Адажском полигоне возник уже второй день подряд. Первый пожар произошел в субботу, 9 июня во время высадки американского десанта в рамках учений Swift Response 2018, пишет delfi.lv.

В рамках учений американские десантники 8 июня вылетели с базы в Северной Каролине (США) на десяти самолетах, и после беспосадочного перелета через Атлантику прибыли в Латвию и Литву. Цель маневров: демонстрация возможностей союзников по НАТО как можно быстрее прилететь в Латвию и оказать военную помощь в случае необходимости.

Однако в этот раз учения были прекращены досрочно, еще до высадки всех парашютистов, после того, как во время десантирования воспламенилось одно из транспортных средств на десантной платформе. Машина после приземления задымилась, а потом ее охватило пламя.

О том, что во время учений случилось происшествие, порталу delfi.lv подтвердили в Минобороны Латвии. Никто не пострадал, но дальнейшее десантирование военнослужащих было прекращено по соображениям безопасности. Причины пожара пока неизвестны. На загоревшейся платформе, предположительно, находились два автомобиля Humvee.

Международные учения Swift Response-2018 проводятся в Европе с привлечением военного десанта из США. В этом году учения проводятся с 7 по 15 июня, в них задействованы около 2300 участников из семи стран НАТО и партнеров альянса. Учения принимают Латвия, Литва и Польша.

Также добавим, что в воскресенье вечером пожар вспыхнул и на военном полигоне в Эстонии, у села Пала волости Куусалу. Пожар распространился на площади 3,5 гектара.

Также на этой территории 1 июня был ликвидирован крупный пожар, который продолжался целую неделю. Тогда максимальная площадь пожара составляла 164 гектара.

Фото: flickr.com/latvijas_armija