Трагедия в Риге: человек выпал с террасы жилого дома в районе Сканстес (1)
Происшествия | 11 июня 2018 года, 08:43
Вечером в воскресенье с верхнего этажа многоквартирного жилого дома в рижском районе Сканстес, на улице Гростонас выпал человек, который скончался на месте, сообщил журналист TV3 Янис Зверс, пишет Skaties.lv.
По пока не подтверждённой информации, человек выпал с террасы 9-этажного дома. При падении поврежден стоявший на тротуаре мотороллер.
На место прибыли 4 экипажа полиции, территория огорожена ограничительной лентой. Представители правоохранительных органов обследовали верхние этажи здания, провели опрос жильцов, сфотографировали место трагедии. Заведено уголовное дело, в рамках которого будут расследованы обстоятельства гибели человека.
Фото: Янис Зверс/TV3 Ziņas
Источник: skaties.lv
Мотороллер пострадал ! Швах...
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