Происшествия |

Вечером в воскресенье с верхнего этажа многоквартирного жилого дома в рижском районе Сканстес, на улице Гростонас выпал человек, который скончался на месте, сообщил журналист TV3 Янис Зверс, пишет Skaties.lv.

По пока не подтверждённой информации, человек выпал с террасы 9-этажного дома. При падении поврежден стоявший на тротуаре мотороллер.

На место прибыли 4 экипажа полиции, территория огорожена ограничительной лентой. Представители правоохранительных органов обследовали верхние этажи здания, провели опрос жильцов, сфотографировали место трагедии. Заведено уголовное дело, в рамках которого будут расследованы обстоятельства гибели человека.

Фото: Янис Зверс/TV3 Ziņas