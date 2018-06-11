Родители оставили детей в машине у Spice, спасателей обвинили в бесчеловечности (14)
В субботу днем родители оставили двух маленьких детей в машине у торгового центра Spice, а сами отправились за покупками. Госполиция оценит их поведение, сообщали в учреждении.
Свидетельница происшествия написала на своей странице в социальной сети Facebook, что в субботу днем услышала плач ребенка из припарковонной у Spice машины. Женщина начала разговаривать с ним при этом проверяя открыта ли хоть одна из 4 дверей машины. Она заметила, что в автомобиле находится и спящий годовалый малыш. Он проснулся, начал плакать, покраснел и сильно вспотел.
Вскоре подошли и другие покупатели и через небольшую щель в окне попытались опустить его вниз. Кроме того, люди отправились в информационный центр, чтобы по громкой связи найти родителей оставленных на жаре детей. Очевидцы вызвали скорую помощь.
На место происшествия подъехал экипаж дорожной полиции, который находился рядом. 4-летнему ребенку удалось выбраться из автокресла и открыть дверь изнутри.
Родители детей подошли спустя полчаса. Как отметила свидетелница, переговорив с медиками и проверив состояние здоровья своих детей, они обвинили женщину в том, что она вызвала полицию и медиков, а также "опозорила их на весь магазин".
"Не по-человечески поступила!" - сказали ей вслед родители.
Родители, вы идиоты неблагодарные. А женщине огромное спасибо за чуткость и принятые меры!
Побольше бы таких, и мир был бы лучше.