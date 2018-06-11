Происшествия |

В субботу днем родители оставили двух маленьких детей в машине у торгового центра Spice, а сами отправились за покупками. Госполиция оценит их поведение, сообщали в учреждении.

Свидетельница происшествия написала на своей странице в социальной сети Facebook, что в субботу днем услышала плач ребенка из припарковонной у Spice машины. Женщина начала разговаривать с ним при этом проверяя открыта ли хоть одна из 4 дверей машины. Она заметила, что в автомобиле находится и спящий годовалый малыш. Он проснулся, начал плакать, покраснел и сильно вспотел.

Вскоре подошли и другие покупатели и через небольшую щель в окне попытались опустить его вниз. Кроме того, люди отправились в информационный центр, чтобы по громкой связи найти родителей оставленных на жаре детей. Очевидцы вызвали скорую помощь.

На место происшествия подъехал экипаж дорожной полиции, который находился рядом. 4-летнему ребенку удалось выбраться из автокресла и открыть дверь изнутри.

Родители детей подошли спустя полчаса. Как отметила свидетелница, переговорив с медиками и проверив состояние здоровья своих детей, они обвинили женщину в том, что она вызвала полицию и медиков, а также "опозорила их на весь магазин".

"Не по-человечески поступила!" - сказали ей вслед родители.