Удалось остановить распространение пожара в Адажи (18)
Распространение огня на полигоне в Адажи удалось остановить, написал в своем Twitter министр обороны Раймонд Бергманис.
"Спасибо пожарным, Государственной службе леса, армии, земессаргам и все, кто помогал. Работы по тушения продолжаются. Люди, здания и инфраструктура не пострадали", - написал он.
Ugunsgrēka izplatīšanās Ādažu poligonā apturēta. Paldies @ugunsdzeseji, Valsts meža dienests, @Latvijas_armija @Zemessargs un visiem, visiem kas palīdzēja. Dzēšanas darbi turpinās, lai likvidētu gruzdēšanu! Cilvēki, celtnes un infrastruktūra ugunsgrēkā nav cietušas. pic.twitter.com/iEYZyQrNWr— Raimonds Bergmanis (@RaimondsBrg) 11 июня 2018 г.
Напомним, пожар на Адажском полигоне возник в первой половине воскресенья, 10 июня. Его не удавалось локализовать сутки.
По словам руководителя отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис, пока нельзя сказать, какая площадь выгорела, но это много гектаров леса.
Сложно пока судить и о причинах пожара. "Это военный полигон, закрытый для людей. Учения там происходят регулярно. Подтвердить это нельзя, но существует возможность, что пожар возник во время учений", - сказал Яункикис.
А-а-а, так может он приехал убытки считать, и НАТО счета выставлять? Вид у него возмущенный и недовольный, - боюсь, НАТО огребет от него по-полной!)))
И прочая живность сгорела дотла. И деревья вековые, - сто лет стояли, пока этих уродов не принесло на нашу голову.
Янки, гоу хоум!