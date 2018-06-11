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Распространение огня на полигоне в Адажи удалось остановить, написал в своем Twitter министр обороны Раймонд Бергманис.

"Спасибо пожарным, Государственной службе леса, армии, земессаргам и все, кто помогал. Работы по тушения продолжаются. Люди, здания и инфраструктура не пострадали", - написал он.

Ugunsgrēka izplatīšanās Ādažu poligonā apturēta. Paldies @ugunsdzeseji, Valsts meža dienests, @Latvijas_armija @Zemessargs un visiem, visiem kas palīdzēja. Dzēšanas darbi turpinās, lai likvidētu gruzdēšanu! Cilvēki, celtnes un infrastruktūra ugunsgrēkā nav cietušas. pic.twitter.com/iEYZyQrNWr — Raimonds Bergmanis (@RaimondsBrg) 11 июня 2018 г.

Напомним, пожар на Адажском полигоне возник в первой половине воскресенья, 10 июня. Его не удавалось локализовать сутки.

По словам руководителя отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис, пока нельзя сказать, какая площадь выгорела, но это много гектаров леса.

Сложно пока судить и о причинах пожара. "Это военный полигон, закрытый для людей. Учения там происходят регулярно. Подтвердить это нельзя, но существует возможность, что пожар возник во время учений", - сказал Яункикис.