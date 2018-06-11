Удалось остановить распространение пожара в Адажи (18)

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Происшествия | 11 июня 2018 года, 13:25

Распространение огня на полигоне в Адажи удалось остановить, написал в своем Twitter министр обороны Раймонд Бергманис.

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"Спасибо пожарным, Государственной службе леса, армии, земессаргам и все, кто помогал. Работы по тушения продолжаются. Люди, здания и инфраструктура не пострадали", - написал он.

Напомним, пожар на Адажском полигоне возник в первой половине воскресенья, 10 июня. Его не удавалось локализовать сутки.

По словам руководителя отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис, пока нельзя сказать, какая площадь выгорела, но это много гектаров леса.

Сложно пока судить и о причинах пожара. "Это военный полигон, закрытый для людей. Учения там происходят регулярно. Подтвердить это нельзя, но существует возможность, что пожар возник во время учений", - сказал Яункикис.

Комментарии 18
Швейк30 минут назад
То ли ещё будет, ещё ни кому в мире войска НАТО не принесли счастья и процветания,после них выжженое поле,разруха и горе.
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Светлана49 минут назад
А почему черепахоносец стоит в белой рубашечке, ни разу не запачкавшись? Ни в гари, ни в грязи? Он что, получается, пожар не тушил?
А-а-а, так может он приехал убытки считать, и НАТО счета выставлять? Вид у него возмущенный и недовольный, - боюсь, НАТО огребет от него по-полной!)))
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Светлана19 минут назад
Я тоже все не могу успокоиться. Сейчас период гнездования птиц, - несчастные эти птенцы. И птицы-родители сейчас мечутся над пожарищем, бедняжки, - гнездышки свои ищут.
И прочая живность сгорела дотла. И деревья вековые, - сто лет стояли, пока этих уродов не принесло на нашу голову.
Янки, гоу хоум!
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