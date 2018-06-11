Происшествия |

32-летний Томс Паварниекс пропал 20 мая 2018 года в Германии, Штутгарте, где в последнее время работал.

По словам близких в тот день Томс связывался с ними по телефону и говорил, что идет на железнодорожный вокзал. С того момента никаких вестей о своем местонахождении не подавал, телефон отключен.

Приметы: рост 190 см., тёмные волосы, среднего телосложения.

Был одет в джинсы, футболку, на ногах светлая спортивная обувь. С собой были: паспорт и телефон.

Просьба ко всем, кто видел пропавшего или что-то знает о его возможном месте нахождения, срочно сообщать в полицию по телефону +371 110 или в bezvests.lv по номеру +371 22 084 084.