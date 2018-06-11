Происшествия |

Поисковое мероприятие в Вакарбулли по поискам утонувшего Казимира Рублевскиса продолжается. Волонтеры Bezvests.lv в понедельник выехали на поиск уже в третий раз, но впервые искали над заливом сразу тремя дронами. Испытали и новый трикоптер фирмы Atlas. Запускали его и с тепловизором.

Участники организации Bezvests.lv и группа поддержки обследовала окрестности береговой зоны в Вакарбулли. Чтобы замерить скорость и направление течения, в воду был погружен радиобуй. Сделано много фотографий с высоты и видео.

Материалы будут тщательно изучаться и подозрительные места обследуются повторно.

Напомним, 8 июня вечером в море, в рижском микрорайоне Болдерая, утонул молодой человек и его близкие опубликовали в соцсети просьбу о помощи. Учитывая доступную информацию о погибшем, полученную от различных служб, обобщив свидетельства очевидцев, родственники считают, что тело утонувшего может прибить к берегу на территории от Болдерайского мола до устья Лиелупе в Рижском заливе.

Фото: Bezvests.lv