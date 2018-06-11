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Из-за усилившегося ветра сегодня на Адажском полигоне, где Государственная служба леса (ГСЛ), пожарные и военные со вчерашнего дня тушат обширный пожар, огню удалось вырваться с ранее локализованной территории, сообщили в ГСЛ.

Теперь всем участвующим в тушении пожара предстоит вновь бросить все силы на его локализацию.

Пожар тушится также при помощи вертолета Национальных вооруженных сил, который за один раз может сбросить до трех тонн воды.

"Сейчас главное остановить дальнейшее распространение огня и потушить пожар. Точную информацию о том, сколько и чего сгорело, можно будет предоставить лишь после того, как он будет полностью потушен", - сказал руководитель отдела леса и охраны среды ГСЛ Зигмунд Яункикис.

Пожар на полигоне возник в воскресенье, его причины пока не установлены.

"Это военный полигон, закрытый для людей. Учения здесь происходят регулярно. Подтвердить это нельзя, но существует возможность, что пожар возник во время учений", - сказал Яункикис.

Адажский полигон расположен на территории Адажского и Сейского краев, его площадь превышает 13 000 гектаров.

Фото из Flickr/-gregg-