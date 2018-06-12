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Депутат Сейма от партии "Согласие" Ивар Зариньш в своем Twitter заявил, что пожарные, а также Национальные вооруженные силы не уделили достаточно внимания масштабному пожару на Адажском полигоне. В свою очередь министр обороны Раймонд Бергманис назвал данное предположение ложью, пишет газета Latvijas Avīze.

"Похоже, во время учений был подстрелен кто-то не тот. Пожарные не справляются. Армия не помогает. Еще и выходные сегодня", - написал Зариньш в воскресенье, когда возник пожар.

Ādažu poligonā izcēlies ugunsgrēks. Laikam mācībās sašauts kaut kas ne tas. Ugunsdzēsēji netiek galā. Liesmas izplatās. Armija nepalīdz. Tai šodien brīvdienas. Tādā saliedētā valstī dzīvojam.... @RaimondsBrg — Ivars Zariņš (@ZarinsI) June 10, 2018

Данная реплика вызвала негодование среди представителей обороны, однако сам политик считает, что своими словами помог, а не навредил, пишет LA.

"Может быть, благодаря моему твиту армия подключилась в полной мере, потому что в тот момент она так активно не помогала. Я связался со своими знакомыми журналистами. Ко мне обращались местные жители, которые голосовали за меня, и интересовались о ситуации", - рассказал Зариньш, который проезжал мимо места ЧП.

"Я помог, чтобы процесс шел быстрее. Единственное, что я мог сделать – предать огласке то, что происходит. Действовал как активный гражданин и добился того, что пожарные обратили внимание", - добавил он.

В свою очередь министр обороны Латвии Раймонд Бергманис лаконично прокомментировал публикацию депутата в Twitter.

"Сложно комментировать распространенную господином Зариньшем ложь. Потому что ничто из написанного не соответствует действительности. Вопрос – зачем депутат Сейма так поступает и какие цели преследует? Это надо спросить у него самого", - сказал Бергманис.

Напомним, прошедший вечером в понедельник дождь помог ограничить обширный пожар на полигоне в Адажи.

Дождь на полигоне пошел около десяти часов вечера и сразу довольно эффективно стал гасить огонь, остановив его дальнейшее распространение. Сегодня утром обследуется периметр возгорания, чтобы убедиться, что огонь больше не распространяется.

Точную площадь возгорания представитель ГСЛ пока назвать не мог, но отметил, что она больше 300 гектаров.

Между тем, как ранее заявили в Минобороны, причины пожара на еще предстоит выяснить, однако уже сейчас известно, что ЧП не связано с произошедшим в субботу, 9 июня, возгоранием одного из транспортных средств на десантной платформе, которое использовалось в ходе международных военных учений.

Адажский полигон расположен на территории Адажского и Сейского краев, его площадь превышает 13 000 гектаров.

Фото: flickr.com/Latvijas armija