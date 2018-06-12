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Прошедший в понедельник вечером дождь помог ограничить распространение пожара, возникшего на Адажском полигоне, сообщил представитель Государственной службы леса Зигмундс Яункикис.

По его словам, в месте пожара дождь стал лить после 22 часов и сразу стало заметно, что он достаточно эффективно тушит всполохи огня, ограничив его дальнейшее распространение. Сегодня утром будет обследован периметр выгоревшей территории, чтобы убедиться, что огонь больше не распространяется, информировал Яункикис, указав, что в настоящее время еще трудно назвать сумму ущерба.

На вопрос о площади выгоревшей территории, представитель службы леса пока точно сказать не смог, единственное отметил, что она больше 300 гекраторов.

Как сообщалось, несмотря на то, что в понедельник пожарным удалось локализовать возгорание, во второй половине дня из-за сильного ветра огонь вспыхнул с новой силой и вырвался из ограниченной территории.

Напомним, возник пожар в воскресенье, в первой половине дня во время учений на полигоне в Адажи и это был уже второй поэжар за сутки. Первый произошел в субботу, 9 июня во время высадки американского десанта.

Между тем в минобороны уверены, что изначальное возгорание не связано с загоревшимся во время военных учений транспортом.

Командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш сообщил Латвийскому радио, что открытым огнем на полигоне больше ничего не горит, но еще может тлеть мох, поэтому от Гауи подведены две трубы, чтобы тщательно полить всю территорию.

Причины возникновения пожара еще устанавливаются. Калниньш признал, что в районе возникновения пожара была большая военная активность, однако возгорание началось в другом секторе, а не там, где во время учений сгорел автомобиль.

Прокомментировал ситуацию также представитель НВС.

"Понятно, что мы здесь не играемся, у нас реальные заряды. Но этот пожар мы не можем связать с нашей активностью. В субботу вечером после последних стрельб мы полностью затушили возникшее возгорание. А в воскресенье рано утром стало известно, что какая-то искра стала причиной пожара", - сказал в интервью LTV командир, лейтенант Эдмунд Свенчс.

Joprojām neizdodas ierobežot ugunsgrēku Ādažu poligonā; sākotnējā aizdegšanās neesot saistīta ar militāro mācību laikā aizdegušos transportu. https://t.co/ezuBgoC7Rb pic.twitter.com/mugHaIsVWP — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) 11 июня 2018 г.

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