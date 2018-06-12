Тушение пожара в Адажи продолжается: выгорело 770 гектаров (14)

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Происшествия | 12 июня 2018 года, 20:33

В результате пожара, который начался в воскресенье на Адажском полигоне, выгорело 770 га территории, и работы по тушению пожара продолжаются, сообщил руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Пока не рассчитано, какую часть выгоревшей территории составляет лес, неизвестен и объем ущерба.

Сегодня огонь уже не распространялся за пределы территории локализации, но количество задействованных в тушении людей не уменьшилось.

По словам Яункикиса, до наступления темноты пожар еще не будет потушен.

Как сообщалось, пожар на полигоне в Адажи начался около полудня в воскресенье. Хотя его удалось успешно локализовать, в понедельник во второй половине дня из-за сильного ветра огню удалось вырваться с локализованной территории.

В ликвидации пожара участвовали представители ГСЛ, пожарные, военные и добровольцы.

Фото: flickr.com/Latvijas armija

Комментарии 14
Патриот 49 минут назад
Гори гори ясно, чтобы не погасло!!!!!
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Пионер23 минуты назад
Блин, уже месяц в наших лесах пожароопасная ситуация, всё население было предупреждено, какого хрена явились эти со своими стрельбами боевыми и подожгли наш лес????? Любого гражданского оштрафовали бы на огромную сумму, а этим опять всё с рук сойдёт????? Что это за страна такая??????
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Igor Lebedev10 минут назад
Надо не России боятся, а вот таких «друзей» которые только катаются по нашим дорогам ломая их, попадают в дтп на танках на дорогах общего пользования, поджигают наши леса, тратят наш бюджет! Сколько бы заводов уже можно было отстроить на эти деньги?!
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