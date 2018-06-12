Происшествия |

За прошедшие месяцs полиция фиксировала множество случаев вопиющего превышения скорости на дорогах, сообщает Skaties.lv со ссылкой на Госполицию.

Так, 28 мая в 19:45 в Стренчской волости на шоссе Инчукалнс-Валмиера-Эстония водитель 1984 г.р. ехал со скоростью 210 км/ч в месте, где разрешена скорость 90 км/ч. Мужчина признался, что нарушил скоростной режим, так как тестировал новые шины.

"Меня удивляет подобное поведение. Это угроза не только собственной жизни, но и жизни окружающих", - заявил представитель Видземского регионального управления Госполиции Янис Лукс.

По его словам, водители нередно грубо нарушают правила движения и в жилой зоне. 18 мая работники полиции зафиксировали автомобиль, передвигавшийся со скоростью 117 км/ч в жилой зоне.

"Речь не о штрафах, а об угрозе. А если бы на дорогу выбежали дети или выехал велосипедист? На такой скорости невозможно отреагировать, я уж не говорю о том, чтобы вовремя остановить машину" , - отметил Лукс.

По его словам, количество нарушителей скоростного режима на дорогах растет и штрафы за подобные действия должны быть ужесточены.

Фото: flickr.com/Sergejs Bižāns