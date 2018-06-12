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Полиция сегодня провела обыски в сети ресторанов Vairāk saules, а также в офисе предприятия. Об этом сообщает портал Lsm.lv.

По информации портала, обыски были проведены в связи с подозрениями в незаконных манипуляциях с кассовыми аппаратами, в результате которых государству мог быть причинен ущерб на 1,5 миллиона евро.

Во второй половине дня посетителей попросили покинуть помещения ресторанов Vairāk saules, а на дверях появились надписи, сообщающие, что заведения закрыты по техническим причинам.

Владелец ресторанов Эндийс Берзиньш, между тем, данные подозрения отрицает. По его словам, обыски проводили сотрудники Криминальной полиции на основании некоего заявления. Берзиньш назвал действия правоохранительных органов необоснованными.

"Они не могут ничего найти, потому что мы ничего такого не делали", - сказал Берзиньш, который считает, что кто-то "руками полиции" хочет свести счеты с Vairāk saules.

По словам Берзиньша, год назад все кассовые аппараты Vairāk saules проверила Служба госдоходов, которая тогда отметила, что это одно из редких предприятий, которое не вмешивается в работу кассовых аппаратов.

"Мы также были одними из первых, кто перешел на новую систему кассовых аппаратов", - подчеркнул Берзиньш.

Госполиция прошедшие обыски пока не комментирует.