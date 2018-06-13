Тушение пожара в Адажи может занять неделю (9)

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Происшествия | 13 июня 2018 года, 11:21

Пожар, который в воскресенье вспыхнул на полигоне в Адажи, локализован, и огонь дальше не распространяется, но полная его ликвидация может потребовать еще нескольких дней, сообщил агентству ЛЕТА руководитель отдела леса и охраны среды Государственной службы леса (ГСЛ) Зигмунд Яункикис.

Если в ближайшее время не будет дождя, для полной ликвидации пожара может потребоваться еще неделя или даже больше времени, сказал он.

В целом во время пожара на полигоне выгорело 770 гектаров, работы по его тушению по-прежнему продолжаются. Пожар тушат сотрудники ГСЛ, военные, пожарные и добровольцы.

Комментарии 9
Патриот 1 час назад
НАТО повеселилось! Го хоме фашисты! Хватит уничтожать последнее что осталось в моей стране.
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yes1 час назад
что за вояки, чуть всю Латвию не сожгли! НАТА гоу хом!
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yes1 час назад
нашим пожарным даже денег на форму нема,а НАТА опять жечь будет пока куча народу не пострадает
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