Происшествия |

Cовладелец сети Эндийс Берзиньш

Заведения сети ресторанов Vairak saules после проведенных вчера обысков сегодня закрыты. Обыски прошли в связи с подозрениями на вмешательство в работу кассовых аппаратов, сообщил совладелец сети Эндийс Берзиньш.

Все кассовые системы конфискованы, добавил он, выразив надежду, что в четверг или пятницу рестораны возобновят работу, используя чеки строгой отчетности.

Берзиньш отрицал, что в ресторанах происходило вмешательство в работу кассовых аппаратов, утверждая, что нарушений не было.

"У нас были бесчисленные проверки Службы государственных доходов (СГД) после случая c Gan Bei, и СГД признала, что мы - одно из редких предприятий, не поступающих таким образом. Более года назад у нас установлены кассовые системы, взлом которых невозможен", - сказал он.

По словам Берзиньша, обыск в ресторанах проводила криминальная полиция на основании заявления. Предприятие полагает, что это происки конкурентов.

Об обысках в Vairak saules сообщил вчера портал Lsm.lv, добавив, что причиненный государству ущерб может составлять 1,5 млн евро.

В 2017 году оборот Vairak saules составил 4,715 млн евро, убытки - 216 122 евро.