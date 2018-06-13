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Госполиция по подозрению на вмешательство в работу кассовых аппаратов в ресторанах Vairаk saules задержала четырех человек, сообщил заместитель начальника управления криминальной полиции Рижского регионального управления полиции Игорь Томашев.

В конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Четверо задержанных связаны с сетью ресторанов и пока не находятся в статусе подозреваемых, меры пресечения к ним также пока не применены.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Полиция сотрудничала в этом деле со Службой государственных доходов (СГД), но во вторник следственные действия с СГД не были согласованы. Только после экспертизы можно будет сказать, использовалась ли в данном случае та же преступная схема, что и в ресторанах Gan Bei.

Как сообщил агентству ЛЕТА совладелец ресторанов Vairаk saules Эндийс Берзиньш, среди задержанных - Марика Витолиня, владелица обслуживающей компьютерную систему ресторана компании, которая в отчете предприятия за прошлый год указана как главный бухгатлер. Задержан руководитель отдела поставок, имени которого Берзиньш не назвал.

На вопрос, есть ли среди задержанных член правления владеющей сетью ресторанов компании ООО Vеl vairаk saules Андис Осис, Берзиньш ответил отрицательно, пояснив, что Осис вместе с ним находится сейчас в Финляндии. На вопрос о других задержанных Берзиньш ответил, что ему ничего не известно.

Вопрос о дальнейшей работе ресторанов полиция не рассматривает.