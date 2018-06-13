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У мола в Бодерае 12 июня 2018 года было найдено тело утонувшего человека. Сразу же были вызваны спасатели, и тело человека было поднято из воды.

Сегодня уже достоверно известно, что найденный именно утонувший 4 июня 22-летний Казимир Рублевскис, тело которого добровольцы Bezvests.lv искали со дня трагедии.

По информации мамы погибшего Казимира, опознать сына ей удалось только сегодня, 13 июня, в 2 часа дня, почти сутки после обнаружения.

Женщина выразила благодарность всем, кто участвовал в поисках ее утонувшего сына - за поддержку и реальную помощь.

"Выражаем самые искренние соболезнования семье Казимира - родным, близким, друзьям и коллегам. Вечная память. И берегите себя!", - сказано в сообщении Bezvests.lv

Напомним, 4 июня 2018 года молодой человек вместе с друзьями отправился купаться в Вакарбули, залив штормило, и случилось несчастье - Казимир не смог справиться с волнами и выплыть на берег, утонул.

Поисковые мероприятия добровольцев Bezvests.lv, по просьбе матери Казимира, начались сражу же и длились 8 дней, но до сих пор безрезультатно. Море отдало тело погибшего юноши только вчера, 12 июня, около полудня, когда матери Казимира сообщили эту печальную новость.