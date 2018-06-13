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Сеть ресторанов Vairāk Saules из-за обысков, проведенных полицией, и принудительной остановки работы потерпела ущерб в размере 25 тысяч евро, заявили в среду журналистам совладельцы сети Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш.

По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.

По словам Берзиньша, владельцам предприятия нечего скрывать, и предприятие никогда не вмешивалось в работу кассовых аппаратов и не собирается этого делать. Более того, Vairāk Saules одним из первых ввело новую систему кассовых аппаратов, на что положительно отреагировала Служба государственных доходов (СГД).

Он также добавил, что Vairāk Saules активно работает в рабочей группе Латвийского общества ресторанов и СГД над упорядочением сферы общественного питания. Предприятие встревожено ущербом, который наносится его репутации, и материальными убытками, а также считает, что насильственные методы работы полиции напоминают 90-е годы, потому что все работники были поставлены к стене, конфискованы компьютеры и телефоны, работа парализована, и полиция ничего не объяснила.

Калниньш считает, что обыск следует расценивать как несоразмерное действие. "Нам не понятно, зачем потребовалось это шоу", - сказал он. Также он извинился перед клиентами и работниками предприятия, которым пришлось пережить обыск, и повторил, что не признает инкриминируемые нарушения.

Как сообщалось, в конце мая начат уголовный процесс по двум статьям Уголовного закона - о нарушении правил ведения бухгалтерии с корыстными целями и о незаконных действиях с системой автоматизированной обработки данных.

Полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 миллиона евро.

Четверо задержанных связаны с сетью ресторанов и пока не находятся в статусе подозреваемых, меры пресечения к ним также пока не применены.

Полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.