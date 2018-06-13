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Госполиция сегодня получила информацию о том, что в один из рижских офисов на улице Дзирнаву пришло письмо с подозрительным веществом, сообщает Skaties.lv. В целях безопасности были эвакуированы люди и произведена проверка, рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Вызов был получен в 11:30. Полиция и Государственная пожарно-спасательная служба произвели эвакуацию здания и огородили территорию.

Центр безопасности радиации провел проверку вещества и не констатировал угрозы. Оно было передано в Центр контроля и профилактики заболеваний для дополнительной проверки.

Фото: twitter.com/breakinglv