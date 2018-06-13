Офис в центре Риги эвакуировали из-за конверта с порошком (3)

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Происшествия | 13 июня 2018 года, 17:28

Госполиция сегодня получила информацию о том, что в один из рижских офисов на улице Дзирнаву пришло письмо с подозрительным веществом, сообщает Skaties.lv. В целях безопасности были эвакуированы люди и произведена проверка, рассказала представитель Госполиции Гита Гжибовска.

Вызов был получен в 11:30. Полиция и Государственная пожарно-спасательная служба произвели эвакуацию здания и огородили территорию.

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Центр безопасности радиации провел проверку вещества и не констатировал угрозы. Оно было передано в Центр контроля и профилактики заболеваний для дополнительной проверки.

Фото: twitter.com/breakinglv

Комментарии 3
Комент2 часа назад
СкрипаЧи приехали
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новые хайлилайкли.2 часа назад
Лучше не нужно.
Хайлилаккли по латвийски, будут провалены изначально.
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Домовой5 минут назад
Вот будет весело если порошок окажется пургеном или от тараканов.
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