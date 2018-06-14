В Видземе собака искусала трехлетнего ребенка
Происшествия | 14 июня 2018 года, 11:39
Вчера в Видземе от укусов собак пострадали два человека, в том числе трехлетний ребенок, сообщила представитель Службы неотложной скорой помощи (СНМП) Элина Юревица.
Девочку собака укусила за лицо, а 45-летней женщине животное искусало кисть руки. Обе пострадавшие доставлены в больницу.
В Земгале трехлетний мальчик получил травму головы, прыгая на батуте.
Всего за прошедшие сутки СНМП получила 963 вызовов, 177 были связаны с травмами.
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