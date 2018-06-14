В Риге с поличным задержали несколько человек за употребление героина (4)
10 июня, вечером, сотрудникам Рижской муниципальной полиции сообщили, что во дворе одного из жилых домов на улице Маскавас находятся четверо мужчин, которые, возможно, находятся в состоянии наркотического опьянения.
По указанному адресу полиция встретила двух мужчин. Один из них в бессознательном положении лежал на земле, в то время как другой пытался сделать ему массаж сердца. На вопрос, что случилось, мужчина признался, что его друг минуту назад употребил героин.
В момент, когда полицейские позвонили в дежурную часть, чтобы вызвать медиков, во двор заехала машина скорой помощи, которую, как оказалось, вызвали сами нарушители.
Медикам удалось привести мужчину в чувства. И через некоторое время он уже смог встать самостоятельно на ноги.
Во время задержания правонарушителей к полицейским подошел очевидец и рассказал, что вместе с этими двумя задержанными находились еще и другие подозрительные лица, которые до приезда полиции сели в автомобиль марки BMW.
На место событий был направлен еще один экипаж полиции. В указанном автомобиле полицейские обнаружили еще пять человек. Их всех попросили выйти из машины и показать содержимое багажа. В личных вещах было найдено несколько шприцев и крупная сумма наличных денег.
Проведенная на месте проверка персональных данных показала, что один из группы лиц объявлен в розыск, другой нарушил ограничения, наложенные полицией. Мужчин задержали и доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.
Maskavas ielas apkaimē aizturētas vairākas personas narkotisko vielu reibumā— Pašvaldības policija (@RigasPP) 14 июня 2018 г.
Pilno VIDEO meklē šeit: https://t.co/ql4BoYGzfd pic.twitter.com/0lfN5Af6vx
Фото: twitter.com/RigasPP
Их трогать нельзя?