Происшествия |

10 июня, вечером, сотрудникам Рижской муниципальной полиции сообщили, что во дворе одного из жилых домов на улице Маскавас находятся четверо мужчин, которые, возможно, находятся в состоянии наркотического опьянения.

По указанному адресу полиция встретила двух мужчин. Один из них в бессознательном положении лежал на земле, в то время как другой пытался сделать ему массаж сердца. На вопрос, что случилось, мужчина признался, что его друг минуту назад употребил героин.

В момент, когда полицейские позвонили в дежурную часть, чтобы вызвать медиков, во двор заехала машина скорой помощи, которую, как оказалось, вызвали сами нарушители.

Медикам удалось привести мужчину в чувства. И через некоторое время он уже смог встать самостоятельно на ноги.

Во время задержания правонарушителей к полицейским подошел очевидец и рассказал, что вместе с этими двумя задержанными находились еще и другие подозрительные лица, которые до приезда полиции сели в автомобиль марки BMW.

На место событий был направлен еще один экипаж полиции. В указанном автомобиле полицейские обнаружили еще пять человек. Их всех попросили выйти из машины и показать содержимое багажа. В личных вещах было найдено несколько шприцев и крупная сумма наличных денег.

Проведенная на месте проверка персональных данных показала, что один из группы лиц объявлен в розыск, другой нарушил ограничения, наложенные полицией. Мужчин задержали и доставили в Госполицию для проведения дальнейших процессуальных действий.

Maskavas ielas apkaimē aizturētas vairākas personas narkotisko vielu reibumā



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Фото: twitter.com/RigasPP