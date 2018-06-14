В Vairāk saules не знают, когда смогут возобновить работу (11)
Пока не известно, когда сеть ресторанов Vairāk Saules сможет возобновить свою работу. Об этом сообщила представитель предприятия Лаура Минскере, пишет La.lv.
По ее словам, в данный момент работу продолжает банкетный сервис Vairāk saules за услуги которого клиенты рассчитываются банковскими перечислениями. Рестораны же по-прежнему закрыты, так как все кассовые аппараты предприятия были конфискованы полицией. Как указала Минскере, пока не известно, когда аппараты вернут назад.
На вопрос, рассматривает ли ресторан возможность возобновить работу с использованием чеков строгой отчетности, Минскере ответила отрицательно. По ее мнению это может быть расценено как жест отчаяния владельцев.
Представитель Vairāk Saules добавила, что даже если в ближайшее дни предприятие получит назад свои кассовые аппараты, рестораны не смогут сразу же возобновить работу, так как технику нужно будет перепрограммировать, а также обеспечить ее соответствие требованиям Службы госдоходов, что займет немало времени.
Во вторник, 12 июня стало известно, что полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах Vairāk Saules, а также по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.
Как сообщили совладельцы сети Vairāk Saules Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш, из-за обысков и принудительной остановки работы рестораны потерпели ущерб в размере 25 тысяч евро.
По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.
А там будет видно.
Если правы - пойдёте в суд бороться за компенсацию.
Потому что это все затянется надолго. Как у Треста и у Ганбея.