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Пока не известно, когда сеть ресторанов Vairāk Saules сможет возобновить свою работу. Об этом сообщила представитель предприятия Лаура Минскере, пишет La.lv.

По ее словам, в данный момент работу продолжает банкетный сервис Vairāk saules за услуги которого клиенты рассчитываются банковскими перечислениями. Рестораны же по-прежнему закрыты, так как все кассовые аппараты предприятия были конфискованы полицией. Как указала Минскере, пока не известно, когда аппараты вернут назад.

На вопрос, рассматривает ли ресторан возможность возобновить работу с использованием чеков строгой отчетности, Минскере ответила отрицательно. По ее мнению это может быть расценено как жест отчаяния владельцев.

Представитель Vairāk Saules добавила, что даже если в ближайшее дни предприятие получит назад свои кассовые аппараты, рестораны не смогут сразу же возобновить работу, так как технику нужно будет перепрограммировать, а также обеспечить ее соответствие требованиям Службы госдоходов, что займет немало времени.

Во вторник, 12 июня стало известно, что полиция провела 34 обыска в офисах, ресторанах Vairāk Saules, а также по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Как сообщили совладельцы сети Vairāk Saules Эндийс Берзиньш и Мартиньш Калниньш, из-за обысков и принудительной остановки работы рестораны потерпели ущерб в размере 25 тысяч евро.

По их мнению, обыск нужно расценивать как неадекватную и необоснованную демонстрацию власти. Также со стороны полиции не было "никакой нормальной коммуникации" с представителями предприятия.