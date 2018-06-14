В Екабпилсе ночью трехлетний мальчик один гулял по улице (3)
Происшествия | 14 июня 2018 года, 19:15
14 июня, в 4 часа ночи, полиция получила звонок от очевидицы, которая сообщила, что на улице Ригас в Екабпилсе гуляет трехлетний мальчик без сопровождения взрослых, пишет Diena.lv.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что дом мальчика находится неподалеку. Позже во дворе появилась и мать мальчика, рассказавшая, что в час ночи она ушла к подруге, а сына оставила одного дома.
Сотрудники полиции передали ребенка бабушке, о чем проинформировали Сиротский суд и соцслужбу. В отношении матери начато административное делопроизводство.
Полиция призывает всех, кто замечает на улице маленьких гуляющих одиноких детей, незамедлительно сообщать об этом по телефону 110.
Фото:pexels.com
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