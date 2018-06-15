В Елгаве пронесся смерч: снесены крыши и поврежден автомобиль (3)

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Происшествия | 15 июня 2018 года, 07:23

14 июня в Елгаве возник смерч, который снес крыши с двух зданий, принадлежащих предприятию Jelgavas tipogrāfija, и повредил стоящую во дворе машину, пишет портал Jelgavniekiem.lv.

Член правления предприятия Родийс Транкалис рассказал, что это необычное природное явление снесло кровельное покрытие двух зданий компании на улице Лангервалде и Рубеню. Часть крыши упала на автомобиль одного из сотрудников предприятия, сильно его повредив.

Предприятие пока не может оценить финансовый ущерб, который нанес смерч.

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Фото: jelgavniekiem.lv

Комментарии 3
kentavrs2 часа назад
Ну вот,дождались - управление Латвией из посольства США, наверно где-то ослушались - получите предупреждение - пока маленький смерч от хозяина.
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Latviešu Patriots6 минут назад
Nu tu esi kretīns:)))
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Светлана57 минут назад
Тут явно нужна психиатрия, причем срочно.
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