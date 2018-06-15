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14 июня в Елгаве возник смерч, который снес крыши с двух зданий, принадлежащих предприятию Jelgavas tipogrāfija, и повредил стоящую во дворе машину, пишет портал Jelgavniekiem.lv.

Член правления предприятия Родийс Транкалис рассказал, что это необычное природное явление снесло кровельное покрытие двух зданий компании на улице Лангервалде и Рубеню. Часть крыши упала на автомобиль одного из сотрудников предприятия, сильно его повредив.

Предприятие пока не может оценить финансовый ущерб, который нанес смерч.

Фото: jelgavniekiem.lv