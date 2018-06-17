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Некоторое время назад пользователь Facebook по имени Иго опубликовал видео, вызвавшее противоречивую реакцию пользователей, сообщает amizanti.lv. Проезжая по Лиепайскому шоссе, мужчина зафиксировал, что двое полицейских на мотоциклах нарушили допустимый скоростной режим, повысив скорость до 110 – 120 км/ч.

"Лиепайское шоссе, участок дороги Калнциемс-Рига, в 19:20. Вседозволенность полицейских...что скажете?", - написал мужчина, указав госномера транспортных средств.

Просмотрев видео, пользователи стали автора критиковать, учитывая, что полицейский экипаж сопровождал военную технику, к тому же сам автор видео совершил несколько нарушений.

Как сообщалось, в завершение военных учений Saber Strike 2018 в эти дни по латвийским дорогам перемещается военная техника НВС и союзников по НАТО.

Населению напоминают, что колонны сопровождают Военная полиция или Центр координирования перемещения. Армия просит с пониманием отнестись к возможным кратковременным затруднениям дорожного движения и приносит извинения за доставленные неудобства.