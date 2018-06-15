Дефекты в самолете airBaltic стали причиной вынужденной посадки
Происшествия | 15 июня 2018 года, 10:36
На этой неделе самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic совершил вынужденную посадку в Копенгагене после того, как в салоне появился запах дыма, подтвердила агентству ЛЕТА представитель airBaltic Алисе Бриеде.
Самолет летел из Риги в Амстердам. Никому из пассажиров помощь врача не потребовалась. Рейс был отменен.
Бриеде сообщила, что первоначальное обследование самолета было проведено сразу после посадки, констатированы небольшие дефекты, которые в ближайшее время будут устранены.
airBaltic принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства.
Фото: flickr.com