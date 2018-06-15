Мужчина "скосил" себе пальцы ног (4)

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Происшествия | 15 июня 2018 года, 11:38

Вчера в Курземе 34-летний мужчина получил травму ноги во время уборки территории, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.

Мужчина косил газон и поранил себе ступню. Пострадавшего доставили в больницу с ампутацией нескольких пальцев ноги.

Всего за сутки СНМП получила 1038 вызовов, из них 184 связаны с травмами.

Фото из Flickr/Bob M ~

Комментарии 4
А вы в курсе, что2 часа назад
Юлия Якубеня уронила сосиску?
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Патриот 53 минуты назад
Так можно член и уши скосить. Но как можно скосить пальцы на ногах?! В моей башке никак не укладывается!
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жёлтая пресса ни о чём59 минут назад
А ещё мы в курсе, что соседский кот нассал в свой огород.
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