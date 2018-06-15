Происшествия |

Вчера в Курземе 34-летний мужчина получил травму ноги во время уборки территории, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Сармите Скуйиня.

Мужчина косил газон и поранил себе ступню. Пострадавшего доставили в больницу с ампутацией нескольких пальцев ноги.

Всего за сутки СНМП получила 1038 вызовов, из них 184 связаны с травмами.

Фото из Flickr/Bob M ~