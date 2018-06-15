Происшествия |

В Алсунгском и Броценском краях из-за засухи рассматривается возможность введения чрезвычайной ситуации, сообщил в пятницу в передаче LTV "Утренняя панорама" генеральный директор Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) Гунтис Вилнитис.

Он добавил, что на следующей неделе Министерство земледелия планирует выплатить овощеводам и плодоводам компенсацию в размере 4,4 млн евро за прошлогоднее наводнение, и они смогут приобрести оборудование для полива.

Председатель правления СССО Эдгар Трейбергс в передаче LNT "900 секунд" сообщил, что ситуация в регионах разная. В Видземе и Латгале есть хозяйства, которым засуха не причинила ущерба. Разница есть и для культур, которые фермеры выращивают.

Трейбергс допускает, что из-за изменений климата в Латвии в будущем придется больше диверсифицировать сельское хозяйство.

Из-за длительной засухи также дума Вентспилсского края просит правительство об объявлении на его территории чрезвычайной ситуации в сельском хозяйстве.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, общее количество осадков в Латвии во второй декаде мая составило 9,1 мм, что на 43% меньше нормы, а в третьей декаде мая - 2,3 мм, что на 88% меньше нормы, необходимой для вегетации растений. В Вичаки Анцской волости Вентспилсского края последние дожди прошли 2 и 3 мая.

Самоуправление сообщает, что в крае значительно пострадали культурные растения. По словам председателя краевой думы Айвара Муцениекса, засуха затронула большую часть из 49 368 га используемых в сельском хозяйстве земель. Он добавил, что чрезвычайная ситуаци из-за засухи уже объявлена в четырех краях Литвы.

Фото из Flickr/Mitchell Stanford