Происшествия |

По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в пятницу в Цесисе, на ул. Пиебалгас произошла авария с участием полицейской машины. Эти данные подтвердил начальник Цесисского участка полиции Алдис Паже.

В аварии пострадали 2 полицейских, с ушибами и сотрясением мозга их доставили в больницу.

В 9:20 служебное авто ехало на вызов со включенными проблесковыми маячками, когда при выезде со второстепенной дороги в него врезался Volvo.

Оба полицейских авто ехали на вызов — один за другим. Возможно, водитель Volvo сконцентрировался на первой машине, не заметив следовавший за ним второй автомобиль.