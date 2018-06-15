ДТП в Цесисе: в больницу доставлены двое полицейских (3)
Происшествия | 15 июня 2018 года, 19:13
По информации пресс-центра Видземского регионального управления полиции (ВРУП), в пятницу в Цесисе, на ул. Пиебалгас произошла авария с участием полицейской машины. Эти данные подтвердил начальник Цесисского участка полиции Алдис Паже.
В аварии пострадали 2 полицейских, с ушибами и сотрясением мозга их доставили в больницу.
В 9:20 служебное авто ехало на вызов со включенными проблесковыми маячками, когда при выезде со второстепенной дороги в него врезался Volvo.
Оба полицейских авто ехали на вызов — один за другим. Возможно, водитель Volvo сконцентрировался на первой машине, не заметив следовавший за ним второй автомобиль.
Наверное баба рядом сидела, ручку скоростей с х....ем перепутала. В городе 50 км/ час плюс 10 км/ час допустимое превышение спец транспорта! Для начала надо научиться ездить на ишаке, потом одевать погоны и садиться за руль автомобиля чтобы мозги оставались на месте неповрежденными!
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А что ? Кутить так кутить.Два полицейских , каждый на "своей" служебной машине...Понимаю, эта страна может позволить обеспечить каждого полицейского своей служебной машиной. Мдаа
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Любая женщина водит куда получше местных шариковых-патриотов.
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