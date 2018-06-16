Вентспилсский край просит объявить чрезвычайную ситуацию из-за засухи (7)

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Происшествия | 16 июня 2018 года, 20:32

Из-за продолжительной засухи Вентспилсская краевая дума попросила Кабинет министров объявить чрезвычайную ситуацию (ЧС) в сельском хозяйстве.

Вентспилсская краевая дума получила письмо, подписанное десятью крестьянами, в котором они обращают внимание на продолжительную засуху в Северном Курземе. Из-за сухой и жаркой погоды крестьяне могут потерять почти весь яровой урожай.

По данным Центра окружающей среды, геологии и метеорологии, во второй декаде мая в Латвии выпало 9,1 мм осадков, что на 43% меньше нормы, а в третьей декаде — 2,3 мм, что на 88% меньше, чем нужно для вегетативного развития.

В Вичаки Анцской волости Вентспилсского края во второй и третьей декадах мая осадки вообще не наблюдались — последний раз дождь фиксировался 2 и 3 мая.

«Чрезвычайная ситуация уже объявлена в четырех литовских областях. Мы тоже хотим поддержать краевых крестьян, поэтому обращаемся в правительство с просьбой принять меры поддержки для преодоления кризисной ситуации. Крестьяне нам сообщили, что из-за сухой погоды может пострадать почти 80% урожая. Это означает, что у крестьян будут проблемы с кредитными обязательствами и они понесут убытки», - сказал председатель Вентспилсской краевой думы Айварс Муцениекс.

Депутаты Вентспилсского краевого муниципалитета предлагают Кабмину финансово поддержать предпринимателей и жителей края, чтобы частично компенсировать убытки из-за продолжительной засухи.

Напомним, как ранее писал Mixnews, из-за длительной засухи и нехватки кормов фермеры в Кулдигском крае уже ликвидируют домашний скот.

Фото: pixabay.com

Комментарии 7
Патриот 1 час назад
Я же уже говорил, всех нацистов, фашистов, земессаргов, НАТО , правительство и остальных чинуш обязать выйти не поля страны! Каждому выдать лейку обязательно с инвентарным номером а то по привычке стырят. Думаю столько рабсилы на всю Латвию хватит. ПОРА СПАСАТЬ РОДИНУ ГОС. Латыши!!!!
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Некому грядки водой полить1 час назад
Скоро сдохнем благодаря нашим предпринимателям
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Дык1 час назад
Все, перечисленные Вами, очень хорошо устроились сегодня, и им плевать на засуху. Они, отморозки, живут своей беспечной жизнью, и что будет с Латвией, им плевать на всё, что происходит в бедной несчастной Латвии. Эти уроды живут своим мирком, наполнили свои кошельки и сидят на чемоданах, в случае чего... слиняют быстро.
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