Происшествия |

13 июня из рижского детского сада по адресу ул. Лубанас 127 убежал четырехлетний ребенок. Воспитатели пропажи малыша не заметили, пишет rus.lsm.lv. О том, что ребенок самостоятельно покинул садик, взрослые узнали только тогда, как их сын пришел домой.

Старшая сестра мальчика рассказала, что в 8 утра мама отвела брата в детский сад, а уже в 11 часов он сам вернулся домой.

«В дверь постучали. Я думала, пришли друзья старшего брата. Открываем дверь — а там младший! Мы были шокированы и спросили — откуда ты взялся? Он ответил — я пришел домой», - вспоминает сестра.

От дома до детского сада полтора километра. Взрослый может пройти это расстояние за 20 минут. В двух местах ребенку пришлось самостоятельно переходить улицу. Малыш заверил родителей, что шел только на зеленый сигнал светофора.

«Там очень интенсивное движение. И совсем узкий тротуар! Когда едут фуры, потоком воздуха вас просто сдувает в сторону. В это время машин - много. Я не понимаю, почему ни одна не остановилась? И никто не спросил, что случилось», - сказала мама.

Семья написала заявление в Госполицию.

Между тем, воспитатели не могут объяснить, почему никто не заметил пропажи ребенка.

«Воспитатель не может объяснить, как это произошло. В какой момент это произошло - она тоже объяснить не может. Мы и с детьми поговорили. Объяснили им, что надо сообщать, если кто-то уходит с игровой площадки. Мы сразу отправились осмотреть территорию - нет ли дыры в заборе или подкопа. Ничего не обнаружили! Мы очень ждали маму, чтобы она дала информацию, как все произошло. Может, ребенок объяснит? Но с мамой нам связаться не удалось», - пояснила и.о. заведующей Рижского дошкольного учебного заведения № 262 Олеся Богомол.

Она предположила, что, скорее всего, кто-то из взрослых, выходя, не закрыл задвижку на воротах. Теперь на калитках вывешено напоминание о необходимости это делать.

Фото: pixabay.com