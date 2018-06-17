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В селе Анес Елгавского района 15 июня 2018 года пропала 87-летняя женщина - Гунефа Кольцова.

По словам близких, вечером 15 июня в 21.00 она возвращалась с огорода, но до дома так и не дошла. В этот же день ее видели в районе Tетеле, спрашивала у прохожих дорогу до кладбище.

ПРИМЕТЫ: волосы седые, собраны в маленький хвостик, заметно хромает на правую ногу. Была одета в синюю байковую куртку, в юбку или платье, на ногах - резиновые сапоги - большие, не по размеру. На голове платок, возможно, коричневый.

Всех, кто видел пропавшую женщину или знает о ее возможном месте нахождения, просьба срочно звонить в полицию по номеру 110 или в Bezvests.lv по телефону 22 084 084.