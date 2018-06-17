На двухлетнюю девочку упал шкаф
Происшествия | 17 июня 2018 года, 17:14
В субботу на маленькую девочку упал шкаф, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.
Ребенку неполных два года. ЧП произошло во время игры в прятки. Девочка доставлена в больницу с травмами головы и тела.
В Земгале 11 девочка поднималась по лестнице на чердак и упала с двухметровой высоты.
Еще два ребенка получило термические ожоги – в Видземе шестилетний мальчик обжог лицо и глаза горячим чаем из термоса, а в Латгале полуторогодовалый ребенок облился кипятком из кружки.
Всего за сутки СНМП получила 1065 вызовов, из которых 265 связаны с травмами и несчастными случаями.