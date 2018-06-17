Происшествия |

В субботу на маленькую девочку упал шкаф, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Илзе Букша.

Ребенку неполных два года. ЧП произошло во время игры в прятки. Девочка доставлена в больницу с травмами головы и тела.

В Земгале 11 девочка поднималась по лестнице на чердак и упала с двухметровой высоты.

Еще два ребенка получило термические ожоги – в Видземе шестилетний мальчик обжог лицо и глаза горячим чаем из термоса, а в Латгале полуторогодовалый ребенок облился кипятком из кружки.

Всего за сутки СНМП получила 1065 вызовов, из которых 265 связаны с травмами и несчастными случаями.