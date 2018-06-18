Происшествия |

Убийство администратора неплатежеспособности Мартиньша Бункуса может быть связано с исчезновением предпринимателя Андриса Боярса, сообщает портал KasJauns со ссылкой на передачу de facto Латвийского телевидения.

Андрис Боярс пропал в конце ноября 2017 года. Предприниматель вышел из своей квартиры на улице Сколас 20, в Риге. Как сообщает телеканал, часть его пути была зафиксирована камерами видеонаблюдения, однако, что случилось дальше неизвестно.

27 ноября адвоката Сергея Лукашина назначили администратором неплатежеспособности одной из фирм Боярса - AB Build. По словам Лукашина, в тот день он разговаривал с Боярсом в последний раз.

"Мы договорились с ним о встрече, чтобы прийти к соглашению о подаче документов и помощи в дальнейшем процессе неплатежеспособности", - вспоминает адвокат. Однако на последние звонки Боярс не отвечал.

"Позже появилась информация о том, что он просто исчез. И исчез при мутных обстоятельствах, оставив все вещи, паспорт и документы дома. Так, будто он вышел на пять минут", - рассказывает Лукашин, отмечая, что Боярс надеялся, что в рамках процесса неплатежеспособности ему удастся бороться против иска Службы госдоходов (СГД), которое было начислено в 2017 году. Он также планировал вернуть часть средств.

Близкие Боярса написали заявление в Госполицию, которое, похоже, исключило версию о побеге или самоубийстве, потому что теперь дело расследуется как убийство. Однако полиция пока не разглашает детали расследования, отмечает Латвийское телевидение.

"Та совокупность материалов и фактов, которую мы получили в ходе расследования, на самом деле могла бы указывать на то, что убийство было совершено", - заявил начальник Уголовной полиции Андрей Гришин.

Многие источники de facto призвали искать причины исчезновения Боярса в направлении его бизнеса, связанного с апартаментами. Предприниматель скупал дома в центре города, реновировал их и продавал виды на жительство иностранцам.

Несколько лет назад у Боярса появился партнер - гражданин России Андрей Шаляпин. Оба выделили по несколько миллионов на проект — строительство новых апартаментов в Юрмале, на улице Цериню, 3. Однако предприниматели рассорились. Началась борьба за имущество путем процессов неплатежеспособности. Интересы Шаляпина должен был защищать недавно убитый адвокат Мартиньш Бункус.

Именно адвокат из бюро Бункуса подала в СГД заявление с просьбой начать налоговый аудит связанных с Боярсом предприятий. Боярс же со своей стороны добился, чтобы в отношении главного контролера по налогам СГД Сандры Карклини-Админе было начато дисциплинарное дело. Однако нарушения в ее действиях так и не были констатированы.

Лицом к лицу Боярс встречался с Бункусом на собраниях кредиторов владельца зданий на улице Цериню Buvnieks LV. В протоколе дважды указано, что между ними возникли громкие дебаты по вопросам, которые не были связаны с повесткой дня собрания.

В начале 2017 года обе стороны нашли решение. Юрмальская собственность осталась в распоряжении компании Ceriņu apartments, которая принадлежит Боярсу, а квартиры стоимостью 850 000 евро отошли предприятию Immocomfort.lv, официально не имеющего никакой связи с бывшим партнером Боярса - Шаляпиным. de facto отмечает, что одна из квартир была передана компании Adelo Commerce, истинным получателем прибыли в которой является юрист бюро Бункуса — Екатерина Галушка.

Если Боярс и Бункус действительно обманули российского предпринимателя Шаляпина, возможно, дела об исчезновении и убийстве связаны. Полиция эту версию не исключает.

Интересно, что администратором неплатежеспособности предприятия Боярса был назначен адвокат Михаила Ульманса. В СМИ ранее появлялась информация о том, что у Бункуса и Ульманса был конфликт в связи с рабочими делами. Ульмансу принадлежит Latvijas Pasta banka, и предприятие Боярса получало в нем кредит. Адвокат Ульманса Лукашин утверждает, что был случайно вовлечен в процесс администрирования неплатежеспособности фирмы Боярса.

Фото: twitter.com/ltvzinas