Микроавтобус протаранил толпу на фестивале в Нидерландах
Происшествия | 18 июня 2018 года, 09:16
Микроавтобус врезался в толпу на музыкальном фестивале PinkPop в провинции Лимбург в Нидерландах. По предварительным данным, три человека пострадали, один погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.
Как отмечает издание, автомобиль тут же уехал, и сотрудники правоохранительных органов погнались за ним. Пока никто не задержан. Голландская полиция разыскивает водителя белого микроавтобуса.
По словам очевидцев, преступник скрылся с места происшествия сразу же после наезда на людей.
Источник: lenta.ru
Фото: pixabay.com