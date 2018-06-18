Происшествия |

Микроавтобус врезался в толпу на музыкальном фестивале PinkPop в провинции Лимбург в Нидерландах. По предварительным данным, три человека пострадали, один погиб. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию.

Как отмечает издание, автомобиль тут же уехал, и сотрудники правоохранительных органов погнались за ним. Пока никто не задержан. Голландская полиция разыскивает водителя белого микроавтобуса.

По словам очевидцев, преступник скрылся с места происшествия сразу же после наезда на людей.

Источник: lenta.ru

Фото: pixabay.com