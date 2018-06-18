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Все рестораны Vairāk saules возобновили работу после обыска, проведенного в начале минувшей недели. Теперь поступила информация о том, что вскоре после прибытия сотрудников Криминальной полиции в рестораны, конкурент Vairāk saules сеть Čili pica сделала рассылку неоднозначных э-мейлов , рассказали в передаче "Ничего личного" на телеканале TV3.

Маркетинговый директор торгового центра Domina shopping Ивета Звайгзне-Алере "Ничего личного" рассказала о том, что случилось, когда полиция приказала закрыть ресторан Vairāk saules.

"В день, когда Vairāk saules закрыли, за десять минут до прибытия полиции руководство Domina shopping получило э-мейлы с вопросом: "Теперь вы счастливы?". Также в посланиях было указано, что у предприятия есть проблемы с неуплатой налогов. Из этого мы не можем сделать сотню выводов, но призываем обратить на это внимание", - заявила она.

Совладелец ресторанной сети Мартиньш Калниньш подтвердил, что предприятие Čilī pica действительно является конкурентом.

"Наши отношения прохладные, моментами напряженные", - указал он.

Vairāk saules открыло рестораны в двух торговых центрах, где раньше находились заведения Čili pica. Также предприятие переманило многих ведущих работников конкурентов, передает телеканал TV3.

Полиция не разглашает информацию о том, как долго предприятие находится под ее наблюдением. Однако, в правоохранительных органах указали, что уголовное дело было начато после некого заявления.

Напомним, как ранее писал Mixnews, полиция подозревает, что бухгалтерские данные в сети ресторанов Vairаk saules искажались уже с 2016 года. В кассовых аппаратах указывались доходы меньше, чем реальные.

Уголовный процесс начат на основании заявления и информации, имеющейся в распоряжении полиции. Ущерб, нанесенный государству, может составлять около 1,5 млн евро.

Полиция провела обыски в офисах, ресторанах и по месту жительства людей. Изъяты документы, носители данных, кассовые аппараты.

Источник: NRA