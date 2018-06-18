Происшествия |

Сотрудники Госполиции и Службы госдоходов задержали группу людей, которые занимались незаконным хранением и транспортировкой акцизных товаров, пишет rus.lsm.lv .

26 мая в Рижском пассажирском порту был проведен досмотр грузовых автомобилей, заезжавших на паром, который направлялся из Риги в Стокгольм. Сотрудники таможенной службы констатировали, что в одной из машин находится большое количество акцизных товаров. Для проверки их происхождения были вызваны сотрудники Госполиции, которые обнаружили в автомобиле 96 десятилитровых емкостей с похожей на спирт жидкостью. Также было изъято 1,59 млн сигарет Prince, 98,8 тыс сигарет Marlboro Gold без акцизных марок (в общей сложности 2 329 800 сигарет).

Во время досудебного расследования полицией был задержан водитель автомобиля 1969 года рождения, а после - мужчина 1976 года рождения, у который ранее был уличен в преступлениях, связанных с незаконным оборотом акцизных товаров.

В результате следственных действий полиция в помещениях в Адажи обнаружила алкогольные напитки — 1450 литровых бутылок Smirnoff без латвийских акцизных марок, а также около 130 литров других алкогольных напитков. Во время обыска задержали еще одного человека — мужчину 1959 года рождения, а позже — четвертого подозреваемого, 1953 года рождения.

В связи с этим начат уголовный процесс о незаконном хранении и перемещении алкогольных напитков — в том числе в крупном размере.

Все акцизные товары переданы на экспертизу, после чего их уничтожат.

Фото: Valsts policija