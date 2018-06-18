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На пляже Слитерского национального парка в понедельник утром найдена туша утонувшего бурого медведя, сообщила представитель Службы защиты природы Майя Рена.

Эксперт службы Вилнис Скуя пояснил, что самец утонул из-за того, что заплыл слишком далеко в море. Он отметил, что это третий такой случай за последние 50 лет.

До этого медведи в парке тонули в 1984 и 2006 году.

Шкура животного передана в Латвийского государственного института лесного хозяйства Silava для научных целей.

Напомним, весной в Алуксненском крае медведь повредил забор, построенный на латвийско-российской границе.

Судя по фотографиям, которые сделали пограничниками со стороны Латвии, медведь хотел прорваться через забор и убежать в Россию.

В латвийских лесах обычно зимует около десяти медведей, но в течение последнего года на территории страны были замечены несколько десятков косолапых.

"В наших лесах может быть около 50 медведей. Они приходят к нам из России и Эстонии", - считает ведущий исследователь Латвийского государственного института лесного хозяйства Silava Янис Озолиньш.

Фото из Flickr/Jason Westley