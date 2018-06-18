Происшествия |

В понедельник днем Государственная полиция провела обыск в одном из рижских клубов для джентльменов, сообщает агентство LETA.

У клуба 75D на улице Элизабетес 22 стоял один из автомобилей Госполиции, а также нетрафарированные микроавтобусы.

Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила, что полиция проводит процессуальные действия в связи с преступным деянием против имущества. В интересах следствия более подробную информацию полиция пока не предоставляет.

В расследовании участвует Рижский центральный участок и Управление Криминальной полиции Рижского региона.