Полиция провела обыск в джентльменском клубе в центре Риги
Происшествия | 18 июня 2018 года, 17:19
В понедельник днем Государственная полиция провела обыск в одном из рижских клубов для джентльменов, сообщает агентство LETA.
У клуба 75D на улице Элизабетес 22 стоял один из автомобилей Госполиции, а также нетрафарированные микроавтобусы.
Представитель Госполиции Гита Гжибовска подтвердила, что полиция проводит процессуальные действия в связи с преступным деянием против имущества. В интересах следствия более подробную информацию полиция пока не предоставляет.
В расследовании участвует Рижский центральный участок и Управление Криминальной полиции Рижского региона.