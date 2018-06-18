За сексуальное насилие над 5-летней дочкой задержан отец (2)
В конце апреля Государственная полиция получила информацию, что в конце 2016 года мужчина сексуально домогался своей 5-летней дочери.
Во время расследования выяснилось, что отец насиловал девочку на протяжении нескольких месяцев. Надругательства над дочкой он совершал пока в квартире не было родных и матери ребенка.
Собрав необходимые доказательства, сотрудники полиции задержали мужчину 1964 г.р. на прошлой неделе.
За подобные правонарушения подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок, либо от 10 до 20 лет.
С девочкой работают психологи.
Государственная полиция призывает взрослых не быть равнодушными, если есть подозрения, что ребенка обижают и причиняют вред.
"Даже при малейших подозрениях в насилии, просим сообщать нам по номеру 110 или в ближайший участок", - подчеркивают в полиции.