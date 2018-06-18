Происшествия |

В конце апреля Государственная полиция получила информацию, что в конце 2016 года мужчина сексуально домогался своей 5-летней дочери.

Во время расследования выяснилось, что отец насиловал девочку на протяжении нескольких месяцев. Надругательства над дочкой он совершал пока в квартире не было родных и матери ребенка.

Собрав необходимые доказательства, сотрудники полиции задержали мужчину 1964 г.р. на прошлой неделе.

За подобные правонарушения подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на пожизненный срок, либо от 10 до 20 лет.

С девочкой работают психологи.

Государственная полиция призывает взрослых не быть равнодушными, если есть подозрения, что ребенка обижают и причиняют вред.

"Даже при малейших подозрениях в насилии, просим сообщать нам по номеру 110 или в ближайший участок", - подчеркивают в полиции.