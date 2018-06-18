Происшествия |

Ночью 16 июня некий немецкий турист решил спуститься через окно со второго этажа здания. Как выяснилось позднее, делал он такие маневры на спор, сообщает Рижская муниципальная полиция.

Незадолго до трех часов ночи работники Центра видеонаблюдения, наблюдая за отдыхающими в старом городе, обратили внимание, что многие из них смотрят на близлежащее здание. Повернув камеру, стражи порядка увидели, как некий мужчина спускается со второго этажа, при этом он воспользовался близким расположением конструкцией сдвоенного дорожного знака, что позволило ему не совершать прыжок с высоты.

Для выяснения обстоятельств на место был выслан полицейский патруль.

Следуя указаниям работников центра видеонаблюдения, нарушитель был задержан на улице Кунгу. Выяснилось, что это гражданин Германии. Турист сначала пытался убедить стражей порядка, что ничего плохого не совершил, но позже, когда ему показали видео, признал, что такие маневры он совершил на спор.

Полицейские отправились на место происшествия, где было констатировано, что ни дорожному знаку, ни зданию не причинен ущерб.

В связи с чем с туристом была проведена профилактическая беседа, как о вероятных рисках, так и о том, что таким образом он мог повредить конструкцию.