Пожар в центре Риги: на месте работают 28 спасателей (2)
Происшествия | 19 июня 2018 года, 11:40
В тушении пожара в жилом доме на улице Варну, в Риге, задействованы 28 пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.
Вызов на улицу Варну был получен в 10.36, где у жилого дома загорелась крыша, и существует угроза распространения огня на соседнее здание.
На месте происшествия работают 28 пожарных и пять специализированных автомобилей для тушения огня.
В связи со спасательными работами пока закрыто движение на промежутке улицы Варну от улицы Таллинас до улицы Лабораторияс.
Фото: flickr.com/Jaffa Magazine
Это правительство виновато. Только в стране с жидами правителями такое происходить может. РОССИЯ ВПЕРЕД РОССИЯ ВПЕРЕД РОССИЯ ВПЕРЕД!!!!
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А в российском правительстве,что,русские заседают ? На лица их посмотрите.
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