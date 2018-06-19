Происшествия |

В тушении пожара в жилом доме на улице Варну, в Риге, задействованы 28 пожарных, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

Вызов на улицу Варну был получен в 10.36, где у жилого дома загорелась крыша, и существует угроза распространения огня на соседнее здание.

На месте происшествия работают 28 пожарных и пять специализированных автомобилей для тушения огня.

В связи со спасательными работами пока закрыто движение на промежутке улицы Варну от улицы Таллинас до улицы Лабораторияс.

Фото: flickr.com/Jaffa Magazine